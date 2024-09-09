◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３阪神（８日・神宮）連勝は５で止まった。先に巨人と広島が敗れ、迎えたナイター。阪神・岡田彰布監督（６６）は“お付き合い”を「上が負けてるの分かってての試合やったから。なんか複雑やな」と自ら嘆いたが、淡々としていた。午後５時の試合開始から１時間以内に５失点。佐藤輝の“珍プレー”などミスも響いたが「（普段通り）６時からゲームしてたら勝ってたよな。（６時以降は）３―０