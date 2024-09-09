ＴＢＳ系で放送されたザ・ドリフターズの伝説的番組「８時だョ！全員集合」の名場面を集めた「今夜復活！８時だョ！全員集合不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントＢＥＳＴ２０！」が１６日・後６時半から放送される。全８０３回の番組の中から、珠玉傑作のコント２０本を厳選。放送される作品は、番組収録に参加した家族５００人による投票で選ばれたという。また、「８時だョ！―」の後番組として１９８６年にスター