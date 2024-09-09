◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３阪神（８日・神宮）佐藤輝の軽率な守備は優勝争いの大事な試合で考えられないプレーだった。３回１死の長岡の三塁への小飛球。グラブに収める前に打球から目を切り、閉じたところに球が来て落球した。結果、２死一、二塁の沢井の３ランにつながった。「簡単な打球は丁寧に。難しい打球は雑に」。私が教わった守備の鉄則だ。イージーだったからこそ丁寧に捕らないといけなかった。右手を添