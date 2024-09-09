元HKT48でタレント・俳優の田中美久（22）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』39号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。2nd写真集『気ままに。』（12日発売）を目前に控えて、グラビア界を独走する“女神ボディ”を見せつけた。【写真】豊満バスト丸見え！こぼれそうな横乳見せる田中美久令和のグラビアヴィーナス”こと田中の3年ぶり2冊目の写真集は、「未知なる世界への挑戦」をテーマにオーストラリアのバイロンベイ＆ゴ