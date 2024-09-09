俳優・前田吟（80）が、妻の歌手・箱崎幸子（76）とともに、22日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に出演することが9日、明らかになった。【写真】人生まだまだ！ 前田吟＆箱崎幸子プライベート2ショット2人の出会いは、3年前。前田がすい臓がんで妻を亡くし、1人寂しく過ごしていた頃、「気晴らしにスナックでも行ってみるか！」と荻窪をフラフラ歩いていると、箱崎が通りかかっ