TBSの伝説の人気番組「8時だョ！全員集合」が復活することが8日、分かった。16日午後6時半から同局で「今夜復活！8時だョ！全員集合不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントBEST20！」が放送される。珠玉のコント20本に加え、加藤茶（81）高木ブー（91）がいまだから語れる番組裏話や「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」の名場面などお宝映像も公開されるという。「8時だョ！−」は、1969年10月から85年9月までの約16年