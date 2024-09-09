酷暑の中の試合だからこそ、その役割も重要になる。今夏、リゾート地でもあるマジョルカ島に位置するマジョルカに移籍した日本代表FW浅野拓磨。「マジョルカも暑くて、暑さには慣れたかなと思っていたけど、全然違った。対策のしようがないほどの暑さ」と、9月のバーレーンの気候に戸惑いながらも、「相手が疲れてきたときの一発、隙を突くプレーが必要になる」と力説した。自身は招集外だった6月シリーズから導入された“攻撃