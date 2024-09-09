日本代表MF南野拓実(モナコ)が8日、北中米W杯アジア最終予選第2戦に向けた遠征先のバーレーンで報道陣の取材に応じた。気温35度、湿度70%という厳しいコンディションでの調整が続く中、「思ったより体感温度は暑いなというのが正直な気持ち」と述べつつも、「でも相手も一緒。しかも2戦目まで時間が空いたのでいい準備をしたい」と意気込みを語った。南野は5日の最終予選初戦・中国戦(◯7-0)でフル出場。後半の立ち上がりにMF