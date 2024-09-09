初戦ベンチ外という苦しい立場を経て、敵地バーレーンに乗り込んだ。日本代表MF旗手怜央(セルティック)は8日、全体練習終了後に報道陣の取材に対応。スタンドから見つめたW杯最終予選・中国戦(◯7-0)を「見ていてシンプルに強いなと感じた」と前向きに振り返りつつ、これからの決意を口にした。旗手は5日に行われた中国戦で23人の試合登録枠に入れず、ベンチ外で試合を観戦。招集された27人のうちDF長友佑都(FC東京)、DF望月ヘ