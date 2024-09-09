自信を過信にするつもりはない。日本代表DF長友佑都(FC東京)は10日のW杯アジア最終予選・バーレーン戦に向け、大勝したあとの試合だからこそ、「逆に危機感が増す」と表情を引き締めた。5日のW杯アジア最終予選・中国戦は7-0の圧勝。過去2大会連続で敗れていた“鬼門”の初戦をモノにし、「戦術的に守備も攻撃も準備したことをしっかり体現できた試合だった」と、スタンドから安心して見守ることができた。「(最終予選の初戦は