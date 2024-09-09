久保が、攻撃的な3バックに手応えを示した。中国戦ではフル出場し1得点2アシスト。4―3―3の右FWを務めるRソシエダードを引き合いに出し「今のソシエダと比べると、この前の（代表の）3トップは攻撃に厚みがあるなと感じる。張っていてもいいが、中にも入れる」と語った。今後も森保ジャパンが3バックを主体に戦っていくと予想。「僕の勝手な予想になっちゃうが、このまま何かハプニングが起きない限りはスリーでやるんじゃ