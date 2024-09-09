◇大相撲秋場所初日（2024年9月8日両国国技館）5年ぶりに関脇に転落した貴景勝は、御嶽海に敗れて黒星発進となった。立ち合いは頭から鋭く当たったが、右を差されると上体が起きて後退。10勝以上での大関復帰へ、早くも雲行きが怪しくなった。1場所での大関復帰は、19年秋場所の自身を含め7例あるが、初日黒星の例はない。慢性的な首の痛みで場所前に実戦稽古ができないなど不安要素が多い中「場所に入ったら関係ない。