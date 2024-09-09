ボートレース福岡のG3「アビスパ福岡杯」は3日目が終了。4日目の注目は12R福岡選抜。入海馨が逃げて予選を白星で締めくくる。試運転とレースのギャップに悩んでいた入海がようやく正解を出した。3日目は2着2本でリズムアップに成功。着同様に気配もグンと良くなっている。直近6カ月のイン1着率も82.1％と高く、ここは素直に信頼したい。対抗は予選首位通過がかかる権藤。2コース向きの瞬発力があるので好勝負可能だ。宮田は正