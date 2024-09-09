ボートレース津の開設72周年記念「G1ツッキー王座決定戦」は3日目が終了。予選ラストの4日目、注目は12R。絶好枠の松井繁が堂々と押し切ってみせる。3日目終了時点で得点率7.40の4位につける松井繁は準優勝戦の好枠、いや1号艇まで狙える状況。前半3R（2号艇）の成績が気になるところだが、きっちりと逃げて気分良く準優へ挑みたい。6コースからでも勝ち切る定松は実戦気配が抜群。ここも角度良く捲り差し突破を狙う。宮地は前