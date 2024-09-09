◇大相撲秋場所初日（2024年9月8日両国国技館）人気急上昇の白熊が北の若を寄り切りで破り新入幕の初陣を飾った。相手に左前まわしを奪われても構わず前進。最後は左上手を引いて力強く寄り切った。「緊張したが、新入幕らしい思い切った相撲が取れた」と笑顔。初めての懸賞も手にし「うれしい。まずは師匠に渡したい」と感無量の様子。この日は締め込み、化粧まわし、場所入りの着物を新調。特にシロクマが描かれた着物