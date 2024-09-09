義母とのやり取りで限界を感じている女性も多いでしょう。今回は、こんなときの対処法を紹介します。自己中心的な振る舞いは控える義母からの指摘や要求に対し、すぐに自分の意見で押し返そうとすると、余計に波風を立てることになりかねません。相手の発言に耳を傾け、適切に反応することで、不要な衝突を避けることができます。適切な時間を選ぶ重要な話や連絡事項があるときは、義母がリラックスしている時間帯を見計らってから