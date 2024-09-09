群馬県南部では、昨夜(8日)から同じような所で雨雲が発達しており、災害の危険度が急激に高まっています。今日9日の朝のうちまで、危険な状況が続きそうです。記録的短時間大雨情報立て続けに発表局地的に猛烈な雨前線や湿った空気の影響で、群馬県南部では昨夜から同じような所で雨雲が発達しています。8日20時40分に富岡市妙義町付近で約100ミリ、同じく8日22時に安中市松井田町付近で約120ミリ、今日9日2時に高崎市付近で約