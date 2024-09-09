Maroon 5が、2025年2月6日、8日、9日に東京ドームにて来日公演『Maroon 5 Asia 2025 - Tokyo』を開催する。 （関連：Maroon 5があらゆるオーディエンスの欲求を満たす「One More Night」などヒット曲連発の配信ライブ） Maroon 5の来日公演は、2022年以来。今回の公演は、ヒット曲満載のスペシャルライブになるという。チケットは、本日9月9日正午よりアーティスト最速先着先行がスタート。その後