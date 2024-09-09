◇男子ゴルフツアーシンハンドンヘ・オープン最終日（2024年9月8日韓国・仁川クラブ72CCオーシャンコース（7204ヤード、パー72））日本、韓国、アジアの3ツアー共催大会の最終ラウンドが行われ、首位から出た平田憲聖（23＝ELECOM）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66と伸ばし、通算22アンダーで2週連続優勝を果たした。今季3勝目で、23歳287日での通算5勝は史上3番目の年少記録。直近5試合でベスト10を外さない安定