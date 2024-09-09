◇バドミントン全日本社会人選手権第2日（2024年9月8日鳥取市民体育館ほか）女子ダブルスで今大会がデビュー戦となる東野有紗（28＝BIPROGY）、桜本絢子（29＝ヨネックス）組が初戦の2回戦と3回戦をいずれも2―0で下し4回戦に進んだ。東野は渡辺勇大と組んで混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダルを獲得したが8月にペアを解消。女子ダブルスを主戦場とし桜本とロス五輪を目指す。先月、結婚し五十嵐姓となったが、今大会