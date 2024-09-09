6月に関口メンディー（33）が脱退し6人組となった「GENERATIONS」が8日、マリンメッセ福岡で、新体制で初となる全国ツアーの初日を迎えた。ダンスフォーメーションなどの変更があったが、息の合ったパフォーマンスで1万2000人を盛り上げた。横一列になった6人のシルエットが浮かび上がり、人気曲「Evergreen2.0」からライブがスタート。歌唱中には6人が互いの信頼を確かめ合うように円陣を組んだ。直後、ボーカルの数原龍友（3