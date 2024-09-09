男性5人組バンド「Hi―FiUn！corn（ハイ・ファイ・ユニコーン）」が8日、東京・豊洲PITで東名阪ライブハウスツアーの最終公演を行った。8月リリースの初アルバム「FANTASIA」を引っ提げてのツアー。会場を埋め尽くしたRaSiDo（ファンの総称）の前で全20曲を披露した。リーダーのキム・ヒョンユル（24）は「当たり前の拍手、当たり前の声は何一つない。皆さんの前でライブできることはどれだけ幸せなことか」と感謝。この