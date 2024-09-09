◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（2024年9月8日沖縄県かねひで喜瀬CC＝6670ヤード、パー72）メルセデスランク1位の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）が5バーディー、2ボギーの69で回り、大会記録に並ぶ通算19アンダーでメジャー初制覇を4日間首位を守る完全優勝で飾った。今季2度目の2週連続優勝となる6勝目。今大会での日本人完全Vは72〜74年樋口久子、79年岡本綾子以来、45年ぶり3人目となった。2季