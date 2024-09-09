群馬県南部では、きのう（8日）の夜からきょう（9日）未明にかけて、記録的短時間大雨情報が3回相次いで発表されるなど記録的な大雨となっていて、気象庁は朝にかけて危険な状況が続く見込みだとして、自治体が発表する避難情報を気に留めることなどを緊急に呼びかけています。群馬県南部では、きのうの夜からきょう午前2時過ぎにかけて、▼富岡市妙義町付近、▼安中市松井田町付近、▼高崎市付近でそれぞれ猛烈な雨が降ったとして