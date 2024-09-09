浮気するような男性には共通する特徴があり、事前にその兆候を見抜くことが、深刻な家庭問題を回避する手がかりになります。今回は、浮気する男性の特徴を紹介します。自己中心的な自信「自分のことばかり大事にする夫。浮気の事実を知ったとき、もう戻れないと感じました」（32歳／女性）自分の魅力を過信し、自己中心的な行動を取る男性は、パートナーや家族よりも自分自身の欲望を優先する傾向があります。結婚観と恋愛観の乖離