気象台は、午前3時46分に、洪水警報を上里町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・上里町に発表北部では、9日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上里町□洪水警報【発表】9日朝にかけて警戒