UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25、リーグAグループ4第2節、デンマーク代表vsセルビア代表が8日に行われ、2-0でデンマークが勝利した。3日前に行われた初戦のスイス代表戦を数的優位となったなか2-0で勝利としたデンマークは、スイス戦のスタメンからドルベリとヒュルマンドに代えてY・ポウルセンとノアゴーアを変更した。一方、ユーロ王者スペイン代表相手にゴールレスドローに持ち込んだセルビアは、スペイン戦のスタメンから