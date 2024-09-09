米国務省は8日、米中両国が気候変動対策をめぐる作業部会を北京で開いたと発表した。米中対立が深まるなか、気候変動分野では協力を続けることを確認したという。【写真】今秋の米中首脳の直接会談に意欲を示す 訪中のサリバン大統領補佐官作業部会は4〜6日に開かれ、ポデスタ米大統領上級補佐官と中国の劉振民・気候変動特使らが参加した。ポデスタ氏は中国外交部門トップの王毅（ワンイー）・共産党政治局員兼外相とも会談し