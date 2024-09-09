歴代2位の国際Aマッチ142試合出場を誇る日本代表DF長友佑都(FC東京)は過去にアウェーでのバーレーン戦を2度経験している。最初は2008年9月6日に行われたW杯アジア最終予選。ベンチ入りした長友に出場機会はなかったが、チームは大事な最終予選初戦に3-2で勝利した。次は2009年1月28日に行われたアジア杯予選。長友はフル出場したが、日本は0-1で敗れた。16年前に同じ9月のバーレーンを経験している37歳は猛暑の中のトレーニン