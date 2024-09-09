結婚生活はさまざまな局面で相互理解と支えが求められます。今回は、選ばないほうがいい男性の特徴について紹介します。他人に寛容でない態度「夫は私には優しいけれど、友だちや仕事仲間に対しては厳しい意見ばかりで、そんな彼との生活に疑問を感じています」（26歳／女性）周りに対して厳しい態度を取る人は、将来的にはその振る舞いがあなたに向けられることもあるかもしれません。協力を渋る傾向「我が家はお互いが働いている