結婚生活を送る中で、夫の行動に戸惑ってしまうこともあるかもしれません。今回は、家庭に悪影響をもたらす夫の行動について紹介します。常に新しいことを求めがち新しい刺激を求め続ける夫は、家庭内での安定感や安心感を欠くことがあるかもしれません。家庭においては、平和と穏やかさが大切ですが、夫がそれを求めない場合、バランスを見つけるのが難しいかもしれません。趣味への情熱が家計に…趣味に打ち込むこと自体はいいこ