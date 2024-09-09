TOKIOの松岡昌宏（47歳）が、9月8日に放送されたラジオ番組「松岡昌宏の彩り埼先端」（NACK5）に出演。人気ゲーム「ファイナルファンタジー」について語った。番組に今回、リスナーから「ファイナルファンタジーVIII」のエンディングテーマ「Eyes On Me」（フェイ・ウォン／1999年2月発売）のリクエストが寄せられ、そこから「ファイナルファンタジー」の話題に。松岡は「『ファイナルファンタジー』はですね、パート1なのかな