気象台は、午前3時3分に、洪水警報を嬬恋村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・嬬恋村に発表群馬県では、9日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、9日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報・土砂災害9日朝にかけて警戒・浸水9日明け方に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報9日朝にかけて警戒■高崎市□大雨警報・土砂災害