右肩腱板損傷で負傷者リスト入りしているドジャース・山本由伸投手が、復帰戦となる10日（日本時間11日）のカブス戦に向け、本拠地で投球練習を行った。山本はルーティンのやり投げ（ジャベリックスロー）の後にキャッチボール。1球、1球、30秒ほど間隔を空けて丁寧に投球を確認した。現地は熱波襲来中で、グラウンドは気温36度。予想最高気温は40度まで上がる見込みだが、山本は練習を継続した。前日にはブルペンで、カー