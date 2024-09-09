本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・DH」で出場する【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で出場する。2戦ぶり46号に期待がかかる。前日7日（同8日）の同カードには「1番・指名打者」で出場。2度の特大飛球を放ったが、2試合ぶりのノーヒットで打率.289、OPS.986となった。チームは連敗を2でストップ。