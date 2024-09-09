気象台は、午前2時29分に、大雨警報（土砂災害）を嬬恋村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・嬬恋村に発表群馬県では、9日朝まで土砂災害に警戒してください。南部では、9日明け方まで低い土地の浸水に、9日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報・土砂災害9日朝にかけて警戒・浸水9日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報9日朝にかけて警