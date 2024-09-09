群馬県高崎市付近では、9日午前2時までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。群馬県高崎市付近で猛烈な雨関東北部付近に延びる前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が不安定になっています。昨日8日夜から、群馬県周辺では発達した雨雲が次々と発生しています。レーダーの解析で、群馬県高崎市付近では、9日2時までの1時間に約100ミリの猛烈な