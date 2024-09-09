気象台は、午前2時20分に、洪水警報を伊勢崎市、藤岡市、玉村町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を伊勢崎市、玉村町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・伊勢崎市、藤岡市、玉村町に発表南部では、9日朝まで土砂災害や河川の増水に、9日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報・土砂災害9日朝にかけて警戒・浸水9日明け方にかけて警戒1時間