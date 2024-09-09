気象庁は、9日午前2時7分に「記録的短時間大雨情報」を群馬県へ発表しました。午前2時までの1時間に、高崎市付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼9日午前2時までの1時間雨量・高崎市付近約100ミリ▼8日午後10時までの1時間雨量・安中市松井田町付近約120ミリ▼8日午後8時40分までの1時間雨量・富岡市妙義町付近約100ミリこれまでに降