一時、猛烈な勢力に発達し、中国を直撃した台風11号はベトナムでも大きな被害をもたらしました。ロイター通信によりますと、台風11号はベトナム北部に上陸し、首都ハノイでは電力の供給や通信の遮断、倒木や家屋が損壊するなどの被害が出ています。また、台風の影響で発生した土砂崩れや洪水によりこれまでに21人が死亡、229人が負傷したということです。台風11号は8日、熱帯低気圧に変わりましたが、ベトナムの気象当局は引き続き