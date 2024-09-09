気象台は、午前1時56分に、大雨警報（浸水害）を藤岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・藤岡市に発表南部では、9日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報・土砂災害9日未明に警戒・浸水9日未明に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報9日未明に警戒■高崎市□大雨警報・土砂災害・浸水9日未明に警戒1時間最大雨量