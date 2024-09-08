わさびをはじめとする各種調味料の製造・販売、健康食品・化粧品を販売する「金印」から、冷凍薬味シリーズの新たなラインナップとして「和からし」を、9月20日(金)より全国発売する。食品添加物を気にする人から支持を集める「冷凍薬味シリーズ」とは、こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味を閉じ込めた冷凍香辛料だ。すりたて、刻みたての香りや風味を手軽に味わうことができ、本格的な味にこだわる料理好きの人や食品添加