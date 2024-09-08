自民党総裁選。小泉進次郎氏の街頭演説には大勢の人が詰めかけました。その中には「キングメーカー」と呼ばれる人物の姿も…。その意味とは？■“総裁選”進次郎氏演説に人だかり午後4時。JR桜木町駅前。街宣車を取り囲むように大勢の聴衆。そこに…「菅さんです。菅さんが会場に到着しました」ここ横浜は菅義偉前総理のお膝元です。それからほどなくして…この日の主役、小泉進次郎元環境大臣が姿をみせました。（菅義偉前総理