北中米W杯アジア最終予選第2戦・バーレーン戦(10日・リファ)に臨む日本代表が8日、敵地バーレーンの練習施設でトレーニングを行った。冒頭約20分間が報道陣に公開され、27人全員がランニングやボール回しで汗を流した。この日も前日に引き続き、日中は気温40度に迫る猛暑が続くバーレーン。練習時間も気温30度超、湿度70%という蒸し暑さが残る中でのトレーニングとなった。選手たちは午後5時45分ごろに円陣を組み、GK3人とフィ