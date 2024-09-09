◇インターリーグカブス0−2ヤンキース（2024年9月7日シカゴ）カブスの鈴木は2試合連続無安打で終わり、チームも零敗を喫した。6回に四球を選び連続出塁は7試合に伸ばしたが、初回1死一塁で空振り三振に倒れるなど快音は聞かれず。投手陣が4安打2失点と踏ん張りながら、打線が2試合で計5安打とヤンキース投手陣に完璧に封じられた。クレイグ・カウンセル監督は「残念ながら、昨日と似たような試合展開になってしまっ