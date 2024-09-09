右肩腱板損傷で負傷者リスト入りしているドジャース・山本が、復帰戦となる10日（日本時間11日）のカブス戦に向け、本拠地でブルペン投球を行った。捕手を座らせ、カーブなど変化球を交えて40球。今永が中5日のローテーションを守れば、日米通じて初の投げ合いが実現する。来季の投手復帰を目指し、右肘手術からリハビリ中の大谷は軽めのキャッチボールを行った。