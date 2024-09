BUMP OF CHICKENの最新ツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>が幕開けとなった。◆BUMP OF CHICKEN 画像<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>は、9月4日にリリースされた5年ぶり10枚目のアルバム『Iris』を引っ提げたツアーとなるものだ。その皮切りとなった埼玉・ベルーナドーム公演は9月7日(土)および8日(日)の2日間開催され、約66,000人を集客。2019年に開催されたツアー<aurora ark>以来、実に