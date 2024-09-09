気象台は、午前1時10分に、洪水警報を諏訪市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・諏訪市に発表北部では、9日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。北部、中部では、9日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報・浸水9日未明に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報9日未明に警戒■諏訪市□洪水警報【発表】9日未明に警戒