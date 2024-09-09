2024年9月7日（土）、8日（日）の2日間にわたって、アイドルグループの日向坂46が「ひなたフェス2024」を、宮崎県宮崎市の「ひなた宮崎県総合運動公園」（イベント）および同公園内の「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」（ライブ）で開催、計4万人を動員した。 （撮影：木村泰之） （撮影：木村泰之） （撮影：木村泰之） （撮影：木村泰之） 「日本のひなた」とも呼ばれる同県とは、デビュー当初からつ