プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭のグリルケイパーソース」 「ナスのトマトソースパスタ」 「トマトとアボカドの和風サラダ」 「柿モッツァレラ」 の全4品。 肉と魚に、野菜と果物。食材をバランスよく組み合わせた洋食メニューです。【主菜】鮭のグリルケイパーソース 脂ののった鮭に爽やかなケイパーソースを合わせました。 ©Eレシピ 調理時間：15分+漬ける時間 カ